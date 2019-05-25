Генеральская паранойя: Начштаба ВСУ готов воевать с Россией на Донбассе, забыв про Крым

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Генералу Хомчаку, трусливо бежавшему и бросившему своих солдат в Иловайском котле, продолжают мерещиться российские военные.

Генерал-лейтенант, недавно назначенный на должность начальника Генерального штаба ВСУ, поделился любопытными воспоминаниями. Руслан Хомчак рассказал, как в 2010 году побывал в крымском санатории, в бытность полуострова украинским.

Уже тогда военный недоумевал: в какой стране он находится. Всё говорило о том, что Крым ещё тогда мало себя ассоциировал с Украиной и присутствие России ощущалось повсеместно. В словах генерала чувствовался определённый пессимизм относительно шансов вернуть утраченные территории.

Кроме этого, Хомчак вспомнил, как он летом 2014 года выходил из окружения под Иловайском. Начштаба ВСУ уверял, что украинские военные противостояли регулярным частям российской армии и понесли огромные потери при выходе из «котла».

Тем не менее, многие обвиняют Хомчака не просто в трусости, а в воинском преступлении. Командир не только оставил своих подчинённых под огнём противника, но и бросил оперативную документацию на месте боя, сбежав с комбатом Берёзой «в прорыв» из окружения.

По неподтверждённым сведениям, генерал и комбат успели побывать в плену «у россиян», оказавшись впоследствии в расположении своих войск без оружия и документов.

Возможно, после этого, генеральская паранойя стала прогрессировать, и он снова готов воевать с Россией на Донбассе, забыв про Крым, который, по его же словам, Украина «прошляпила» ещё до 2014 года.

Хомчак уверен, что угроза российского вторжения на Украину сохраняется, но в ближайшее время это, наверняка, не случится. Недавно в Сети появился любопытный документ, который в Киеве сразу же окрестили фейком и провокацией.

В нём говорилось о распоряжении командования ВСУ провести среди личного состава опрос на тему возможных мирных переговоров с ЛДНР. Впрочем, многие украинцы уверены, что акция «штык в землю» вполне может оказаться правдой — после 5 лет войны разговоры о мире стали звучать даже на самом высоком уровне.