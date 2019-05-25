Член Европарламента: «Украина сбила боинг MH17» - или всё же намеренный акт России?

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Член Европарламента указал, что в катастрофе может быть виновата Украина.

С 2014 года продолжаются обсуждения катастрофы борта MH17. На Западе большинство политиков и экспертов придерживаются позиции, что вина в произошедшем лежит на России, и никакие экспертизы и даже самые убедительные доказательства этому помешать не могли.

Когда РФ представила доказательства невиновности пророссийских сил в крушении Боинга, Запад предпочел сделать вид, что никаких доказательств нет, просто отрицая серьёзность доводов, сделанных русскими специалистами. Сами доказательства можно считать неопровержимыми, ракета, которой стреляли по Боингу, принадлежала Украине и поскольку, по заявлениям представителей ВСУ, за все время конфликта ни сами комплексы БУК, ни ракеты от них в руки сепаратистов не попадали – значит ракета была выпущена украинским расчетом. В доказательство также были отнесены расчеты угла попадания ракеты и примерные координаты пуска.

В свою очередь до сих пор никаких убедительных доказательств вины РФ самим Западом предоставлено не было. Звучали лишь пустые обвинения, которые политики не нагружали очевидно не нужными в данном случае фактами. В голове западной элиты все просто – везде виновата Россия.

Теперь же, когда Украина потихоньку начинает надоедать даже своим хозяевам, риторика меняется. Новое заявление, сделанное представителем Европарламента Тьери Боде, повергло многих в шок. Он заявил, что в подобных вопросах нельзя доверять политикам и надо слушать судей. Расследование катастрофы же он назвал политизированным, выразив уверенность, что фактическим виновником тех страшных событий является Украина. Ранее подобное заявление уже сделал немецкий журналист Флориан Рётцер.

Возможно, в скором времени с Запада спадет пелена, и Россия вместе с Путиным перестанут быть самой страшной угрозой на планете.

Напомним, что Боинг 777 малазийских авиалиний под номером MH17 был сбит на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Эту катастрофу активно пытались представить как намеренный акт России или пророссийсикх сепаратистов.