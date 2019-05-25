Новое старое! Росгвардия принимает на вооружение стрелковое оружие

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РПК-16 и пистолет Лебедева будут в скором времени закуплены Росгвардией.

Сейчас новое оружие заканчивает испытания и проверку в подразделениях, сомнений в успешности прохождения этих процедур нет, поэтому, с большой долей вероятности, вскоре новое оружие поступит на вооружение. РПК-16 заменит уже стоящий на вооружении РПК-74. Фактически главными преимуществами нового оружия является модульность и удобство для бойца. На РПК-16 легко заменяем ствол, что является крайне важным фактором для пулеметов, так как стволы после перегрева принято менять. У старой модели такой возможности не было.

Пистолет Лебедева - это компактное и достаточно надежное оружие под распространенный патрон 9х19. Его модификацию МПЛ-2 также планируют принять на вооружение.

Напомним, что РПК-16 является частью программы перевооружения армии, и вместе с АК-12 и АК-15 должен заменить существующие образцы оружия. Новое вооружение является простым и недорогим в изготовлении, при этом сохраняя все положительные стороны своих предшественников. Все хорошоее новое - хорошо забытое старое

Столь масштабное перевооружение проходит впервые за почти 40 лет. До этого подобными масштабами мог похвастаться только СССР при переходе на новый малоимпульсный патрон 5,45х39.

Помимо стрелкового оружия, Росгвардия также планирует приобрести дистанционно управляемые модули для автомобилей производства завода Дегтярева, которые будут устанавливаться на защищенные автомобили «Патруль».