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Неожиданные сведения о разрабатываемой американцами управляемой ракете R9X делят на ноль просьбу постпреда РФ.

Американцы тратят огромное количество ресурсов на свою армию и пытаются делиться сведениями о своих новых разработках максимально прозрачно, однако с ракетой RX9 ситуация серьезно поменялась. Мало того, что рассказали о ней журналисты The Wall Street Journal, так еще и военное руководство страны отказалось давать по этому поводу комментарии. Эта ракета разрабатывалась на базе уже существующего комплекса AGM-114 Hellfire и якобы в модернизированном варианте должна минимизировать угрозу окружающей обстановке. Однако не учитывается один момент.

Используется управляемая ракета RX9 вместе с ударными БПЛА, которые состоят на вооружении США. Лишь недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления заявил, что мировой общественности следует стремиться к тому, чтобы максимально защитить мирных граждан. Для этого он предложил отказаться от использования ударных беспилотников, аргументируя это тем, что подобными средствами наносится серьезный вред городам и обычным жителям, что в них живут. В результате, задачи по уничтожению террористов приводят также и к массам ни в чем не повинных жертв.

Америка, однако, продолжает разрабатывать свой управляемый «ад», а журналисты The Wall Street Journal отметили даже большую практическую пользу от R9X. Тем не менее, своей новой «ракетой» на просьбы российского постпреда американцы «забили» целиком и полностью. В виду этого, российским политикам следует вести диалог на совершенно другом уровне, привлекая высшие чины американской политики.