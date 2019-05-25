Удар с Запада: Лукашенко выступит против России в Третьей Мировой войне

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Эксперты рассказали о наиболее вероятном сценарии грядущего ядерного конфликта.

Александр Лукашенко завёл в тупик отношения Белоруссии и России, попутно втравив в этот конфликт другие страны Европы и мира. Самое опасное для Белоруссии заключается в том, что ссора с Россией лишает эту страну столь необходимых ей российских кредитов и субсидий.

В поисках «лёгких денег» для своего режима Александр Лукашенко пытается обратиться на Запад, однако, везде слышит один и тот же ответ: кредиты будут, но в обмен на либерально-демократические реформы белорусской экономики и системы управления. Вместе с тем, страны Запада, одержимые идеей борьбы с «российской агрессией», могут предложить Минску альтернативный вариант получения дотаций и кредитов. Расплатой за эти кредиты может стать то, что Лукашенко выступит против России в Третьей Мировой войне.

По мнению военных экспертов, в ближайшее время со стороны Лукашенко стоит ожидать ряд провокаций, которые могут спровоцировать Россию на военный конфликт с Минском. «Пробные шары» такого рода Лукашенко стал забрасывать в сторону Москвы ещё месяц назад. Сначала прошла неподтверждённая информация о раскрытии белорусскими спецслужбами антилукашенковского заговора, организованного ФСБ. Потом Минск обвинил Москву в предумышленном загрязнении нефти. Всё это сопровождается рассуждениями о том, что Москва стремится «завоевать Белоруссию».

Западные страны тоже участвуют в нагнетании данной истерии. Британская газета The Time пишет, что Путин нападёт в ближайшее время на Белоруссию, чтобы аннексировать её и провозгласить себя пожизненным президентом. В конце той же статьи Минск прямо призывается к военному союзу со странами Запада. Нельзя сказать, что этот призыв остался неуслышанным – ещё в марте белорусские военные ездили в Варшаву, договариваться о военно-техническом сотрудничестве с польской армией.

Получается, что в ближайшем будущем Россию ждёт удар с Запада. Скорее всего, Лукашенко спровоцирует Россию на какие-то жёсткие меры против Минска, которые будут истолкованы в Лондоне и Вашингтоне как «агрессия против суверенного государства», после чего на территорию Белоруссии войдёт смешанный польско-литовско-германский экспедиционный корпус. Любые действия, направленные против данного корпуса будут восприняты уже как агрессия России против стран НАТО, что повлечёт за собой немедленный ядерный ответ на уничтожение России.

Белоруссия является удобным плацдармом для уничтожения Европейской части России – от белорусско-российской границы до Москвы чуть более 400 километров и любая современная механизированная армия может покрыть это расстояние за несколько дней, в условиях отсутствия сопротивления.

Стоит ожидать и заброски на территорию России разведывательно-диверсионных групп армий стран НАТО и террористических групп из числа белорусских и украинских неонацистов, которые будут устраивать в Смоленской, Брянской, Московской и иных областях Центрального федерального округа диверсионные и террористические акты.

Такой сценарий становится всё более и более вероятен, по мере того как теряющий политическую и экономическую поддержку Александр Лукашенко мечется между Варшавой, Лондоном и Вашингтоном в поисках помощи, дабы сохранить свой режим.