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Главное отличие - идеология производства.

Всем известно утверждение, что советское оружие/автомобиль и иную технику можно починить с помощью отвёртки или молотка и «такой-то матери». Именно с таким расчётом создавалась древнейшая винтовка Мосина.

Грубовато собранная, местами неказистая – она с честью прошла через войну и не одну. Секрет её успеха заключён именно в простоте. Большинство деталей взаимозаменяемо, самих деталей немного, подвижных – ещё меньше. Про «Мосинку» ходило конкретное утверждение – пару двигающихся деталей и всё. Безусловно, это приводило к огромному облегчению производства и ремонта, и этих винтовок выпустили стони тысяч как во времена Второй мировой, так и сейчас. Несмотря на то, что простота сказывалась на ТТХ, за этот счёт появилась легендарная неубиваемость оружия.

Взяв в руки немецкий Mauser Karabiner 98k – сразу чувствуется полностью другая культура. Каждая деталь выполнена чуть ли не вручную, заботливо промаркирована немецкими орлами и необходимыми параметрами. Для удобства пользователей придумали защёлку, которая спасает затвор от выпадения, что могло происходить с винтовками Мосина. Само качество любой детали заметно выше советского аналога, но за это приходилось платить не только сложностью, но и стоимостью ремонта. Поэтому «Каряк» мог испугаться грязи, а почистить в бою его было очень сложно.

По убойной мощности эти винтовки сравнялись – для своего времени она была потрясающей. Даже сейчас, с учётом всех технологических новинок, они остаются на уровне.

Но всё же именно из-за своей неубиваемости «Мосинка» занимает победную позицию. Ведь что это за оружие, если простая грязь или дождь помешают вести стрельбу?

Получается, что в битве «элегантность против выносливости» древняя «Мосинка» легко обошла легендарный «Каряк».