Зависимость от российского РД-180 вынуждают США создавать свой ракетный двигатель

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Вездесущий Илон Маск успел подать в суд, посчитав свою компанию обделённой в конкурсе на право разработок американского «движка» для космических ракет.

Миссии американской ракеты Atlas V распланированы на годы вперёд. Надёжная и эффективная ракета позволяет решать космические задачи как научно-исследовательского, так и хозяйственного назначения. И своё ближайшее будущее NASA связывает именно с ней.

Но есть один фактор, доставляющий немало беспокойства США. А именно – многочисленные попытки американцев обойтись без российского ракетного двигателя РД-180, производящемуся в подмосковных Химках и которым оснащены все Atlas V, так и остались безрезультатными.

Доходило даже до курьёзов: получив всю необходимую документацию для изготовления «движка» в домашних условиях, заокеанские инженеры оказались бессильны и снова пошли на поклон к России, подписывая новые контракты с возможностью дальнейшего продления поставок.

Стоит ли говорить, что необходимость независимости американских ракет от РД-180 – факт стратегического значения. Ведь именно химкинский двигатель осуществляет разгон первой ступени космического корабля, который выносит на орбиту оборудование гражданского и, что особенно важно, военного предназначения.

Самое печальное, что заменить российский агрегат невозможно и осознание этого вынуждает США создавать свой мотор для космических кораблей. В 2018 году сразу три компании победили в конкурсе на разработку отечественного продукта - ULA (одно из подразделений Boeing), Blue Origin Джеффри Безоса и Northrop Grumman.

Каждая из них получила многомиллиардные государственные дотации, но даже самые большие оптимисты полагают, что результат будет виден, в лучшем случае, через 10 лет. The Wall Street Journal сообщала, что, по их сведениям, поставки РД-180 продлятся минимум до 2025 года, поскольку прогнозы о создании американского двигателя в более ранние сроки оказались несостоятельными.

Вновь о себе напомнил Илон Маск, который посчитал, что его SpaceX был незаслуженно «задвинут» в нечестном тендере. Сам Маск неутомимо предлагает свои наработки, но и его ракета, получившая одобрение Пентагона, по признанию специалистов, «не дотягивает» до РД-180.

Даже после скандала, связанного с отравлением Скрипалей и угрозой введения очередных антироссийских санкций, США пошли на попятную, встав перед угрозой отлучения от незаменимого российского двигателя.