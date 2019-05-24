Традиции, вызывающие смех: В сети высмеяли форму армий Венгрии и Польши

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В интернете распространяется насмешливое отношение к армиям Венгрии и Польши, которое вызвано стремлением военных этих стран соблюдать исторические традиции своих народов. Однако, в наши дни эти традиции выглядят уже забавно, а не внушающее.

В интернете распространяется фотография бойцов венгерской армии в полевой камуфляжной форме и традиционных головных уборах венгерской армии. Комментарии к данным фотографиям, как правило, заостряют своё внимание именно на том, как выглядят уставные кепки полевой венгерской формы.

Эти головные уборы существуют уже почти полтора века и впервые были введены для бойцов венгерской национальности австро-венгерской императорской армии. С тех пор их внешний вид никогда не менялся, подчёркивая историческую преемственность венгерской государственности.

В то же самое время, существует ещё и другая страна в Восточной Европе, чья форма старается выдерживать какую-то историческую преемственность. Широко узнаваемый головной убор польских военнослужащих, который известен как «конфедератка», но в самом польском языке называется «рогатывка». Согласно легенде, этот головной убор был придуман Тадеушем Костюшко для своих бойцов во время повстанческой войны с Россией в 1794-1795 годах. Этот головной убор так же не меняется уже двести с лишним лет, подчёркивая историческую преемственность армии и государства.

Такая пристальная любовь к своей истории со стороны двух небольших восточноевропейских государств должна вызывать уважение и гордость. Однако, именно эти традиции являются тем, за что интернет-пользователи любят армии Венгрии и Польши.

Получается, что устоявшиеся головные уборы обеих восточноевропейских армий превратилась в традиции, вызывающие смех. Каждая армия ценится за свою боеспособность и качество вооружения, а не за внешний вид формы. По этой причине армии Венгрии и Польши ещё долго будут вызывать лишь снисходительную улыбку, вместо опасливого уважения, которое люди привыкли испытывать к армии России.