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В суды Вашингтона поступило около 400 тысяч исков от американских военнослужащих с требованием выплат компенсаций за стресс, пережитый в Сирии. Основной причиной стресса солдаты называют российскую авиацию.

Американские военнослужащие, проходящие службу на Ближнем Востоке, активно жалуются на стресс, получаемый во время выполнения боевых задач своего командования. По словам американских военных врачей, в среднем, американские военнослужащие в Сирии употребляют в три раза больше лекарств от сердечных болезней, чем их коллеги, служащие в других частях света. Постоянный страх может приводить солдат армии США к ранней смерти.

Русская авиация убивает американцев страхом – именно к такому выводу пришли американские военные врачи, опросив солдат. Со слов солдат армии США, основной причиной их страха являются вылеты русской авиации, возможность быть сбитыми зенитно-ракетными комплексами С-400 и попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы.

Именно из-за успешной деятельности российской армии растёт количество инфарктов у солдат США в Сирии. Вероятность боевого столкновения с российской армией пугает американских солдат, которые не хотят воевать со столь сильным и опасным противником.

Если в итоге иски будут удовлетворены, то американскому министерству обороны придётся выплатить участникам своей сирийской операции компенсацию в сумме более 100 миллионов долларов. Таких сумм в бюджете Пентагона, которому нужен триллион долларов на модернизацию атомного арсенала США, просто нет.