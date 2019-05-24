Тридцать лет до исчезновения: стала известна судьба атомного арсенала США

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По мнению американских учёных ядерный потенциал США перестал быть боеспособным и его ожидает лишь постепенное вымирание, которое отрицательно скажется на военной мощи США.

Как сообщили американские учёные-специалисты в области ядерных вооружений, ядерному потенциалу США осталось тридцать лет до исчезновения. Уже в ближайшие десять лет он безвозвратно устареет и не сможет представлять какой-либо угрозы для противников Вашингтона – России и Китая.

Согласно оценкам директора программы ядерной информации в Федерации американских учёных Ханса Кристенсена и его коллеги Мэтта Корда реальный атомный боезапас США, готовый к боевому применению, составляет около 3800 атомных зарядов. Ещё около 2000 тысяч боезапасов находятся в консервации и могут быть, в случае необходимости, могут быть размещены на крылатых и стратегических ракетах.

После опубликования данной новости, американское военно-политическое сообщество раскололось на две части. Кто-то поспешил заявить, что Вашингтон стал совершенно беззащитен перед Россией и Китаем, так как атомных сил Вашингтона не хватит даже на запугивание КНДР, не говоря уже про противостояние с Москвой и Пекином. Другие аналитики не спешат поднимать панику, заявляя, что надо дождаться решения американских властей.

Но конечную точку в этих спорах поставили аналитики Бюджетного управления конгресса, благодаря подсчётам которых стала известна судьба атомного арсенала США. По мнению финансовых аналитиков конгресса США, атомному арсеналу США нужен 1 триллион долларов на модернизацию. Если американские военные не получат данную сумму денег, то США останется без атомного оружия.

Напомним, что США участвует в международных договорах об ограничении атомного оружия, в соответствии с которыми, Вашингтон не может наращивать свой атомный арсенал. Поэтому у Трампа остаётся два выхода – или прямо сейчас потратить триллион долларов на улучшение уже существующего атомного арсенала, или же выйти из всех договоров об ограничении атомного оружия, что окончательно настроит Европу, Россию и Китай против США. Последний вариант развития событий может привести к прямой блокаде североамериканского континента всеми остальными странами света.