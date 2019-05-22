«Потому что ГЛОНААСС отключили»: В ДНР сообщили о взятии в плен восьмерых заблудившихся карателей

Сегодня, 15:33

Они заехали на «вражескую территорию» на грузовике.

Ряд различных СМИ утром 22 мая сообщил о взятии в плен восьми военных вооружённых сил Украины. На данный момент, подробности случившегося не сообщаются. Более того, в официальных ведомствах ДНР не комментируют ситуацию, а некоторые представители силовых структур даже не располагают такой информацией. Официальное подтверждение взятия в плен прозвучало в Киеве.

Известны на данный момент только некоторые детали, больше похожие на слухи. Говорится, что 22 мая, рано утром, украинские каратели сбились с некого маршрута и заблудились. В итоге, они чудесным образом оказались на территории ДНР, где народная милиция взяла их в плен. Кроме того, неизвестно, рассматривается ли версия теракта или диверсии со стороны командования карателей.

Судьба военных пока то в тайне, но в Сети народ измывается над самим курьёзом. Так, например, россияне советуют украинским воякам жалеть, что в Незалежной отключили систему ГЛОНААСС. Другие предположили, что военным, по сути, спасли жизнь, потому что риск наехать на заминированную зону на линии разграничения очень большой. А так ребята будут накормлены, напоены и уложены спать в тепле в отличие от их соратников.