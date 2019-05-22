Лучше и дешевле: Стоимость СУ-57 оказалась в 2,5 раза ниже F-35, озадачив американцев

Сегодня, 13:04

Зарубежные эксперты в недоумении: как может российский истребитель 5 поколения быть настолько дешевле 85-миллионного американского аналога.

Едва прозвучало известие, что на авиакосмическом салоне «МАКС-2019», который пройдёт в конце августа, будет подписан контракт о закупках ВКС РФ новых СУ-57, как американские специалисты взялись за калькуляторы. По их подсчётам, заявленная стоимость одного истребителя 5 поколения оказалась в 2,5 раза ниже цены американских аналогов F-22 и F-35, которая составляет около $85 млн. Цифры получались удивительными и, во многом, пугающие, ведь характеристики новинки российского военного авиапрома гораздо лучше.

Очевидно, полагали эксперты, в подсчёты закралась ошибка, ведь они отталкивались от недавнего заявления президента РФ, где он обещал поставить в строй 76 истребителей за 170 млрд рублей, что невероятно мало для машины такого класса. Авторы представленного мини-исследования полагают, что уровень самолёта не может соответствовать заявленной цене. Ведь, получается, что Су-57 выходит дешевле своего предшественника СУ-35 4++ поколения.

За основу расчётов были взяты контракты, по которым осуществлялась закупка СУ-35. Отечественные аналитики взялись разобраться и выяснили, что заокеанские коллеги запутались в цене за поэтапные партии изделий, так называемый «эффект масштаба», соотношения курса рубля и доллара в 2016 году и дорогую экспортную составляющую, которая позволила удешевить общую стоимость самолёта.

Согласно выводам российских обозревателей, цена СУ-35 колеблется в пределах 1,6-1,9 млрд рублей, а СУ-57 обойдётся не дороже 2,68 млрд рублей или около $40 млн, что, конечно, в разы дешевле того же F-35. Кстати, американская надежда за $85 млн многими специалистами оценивается скептически и, при многих плюсах, не достигает параметров «тяжёлого» многофункционального истребителя, каковым является СУ-57.

Военные обозреватели полагают, что в заблуждение зарубежных коллег могло ввести недопонимание слов Путина о причинах снижения цены. Президент России сказал о договорённости с авиапромом о 20% удешевлении и летательных аппаратов, и вооружений, но каких именно не уточнил, чем, вероятно, и озадачил многих. Скорее всего, злую шутку с аналитиками из США сыграли «текст и контекст», которые были восприняты слишком прямолинейно.