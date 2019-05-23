Компания FN представила новый пулемет для спецназа США

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Бельгийский оружейный концерн впервые продемонстрировал Mk 48 Mod 2 под новый патрон.

Оригинальный пулемет М249 (модификациями которого по сути и являются все виды Mk 48) уже давно стоит на службе Сил Специальных Операций США, однако, до этого он существовал только в привычных и наиболее распространенных в НАТО калибрах - 7,62х51 мм и 5,56х45 мм. Теперь же на вооружение может поступить модель под перспективный патрон 6,5х38 мм Grendel. Успешный переход на данный тип боеприпасов обещает стать настоящей мини-революцией в военном деле, так как позволит стрелковому оружию выйти на принципиально новый показатель убойности. Что, в свою очередь, потребует разработки новых видов защитного снаряжения, а также активного перевода всего стрелкового оружия на данный тип боеприпасов.

По большому счету, сам по себе Mk 48 Mod 2 является очередной ступенью переосмысления классического бельгийского пулемета FN Minimi - разработанного еще в 1970-х и принятого на вооружение армии США под обозначением М249. В плане эргономики и технической начинки пулемет уже достаточно давно достиг своего предела и поэтому самой интересной особенностью Mod 2 является все-таки именно патрон.

Американские и европейские оружейники, работающие в интересах вооруженных сил, уже достаточно давно находятся в поисках золотой середины - оптимального промежуточного патрона, который бы занял нишу между 5,56 и 7,62.

5,56х45, по их мнению, слишком маломощен для современной войны - многие сегодняшние бронежилеты ему уже не по зубам. 7,62x51 - достаточно убоен, но чрезмерно мощен для легкого оружия. Одним из оптимальных решений этой дилеммы как раз и должен стать патрон 6,5х38, который имеет меньший импульс отдачи и при этом сохраняет приемлемые характеристики точности и пробития, делающий его очень подходящим для легкого стрелкового оружия.

Интересно то, что этот патрон является фактически переобжатой под новую пулю гильзой уже ставшего классикой советского промежуточного патрона 7,62х39 мм.

Таким образом, представленные Mk 48 Mod 2 станут, по всей видимости, тест-драйвом не столько нового пулемета, сколько нового патрона. Который, хорошо зарекомендовав себя, имеет все шансы уже в ближайшем будущем стать основным боеприпасом для стрелкового оружия стран НАТО.