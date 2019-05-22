Размер имеет значение? Минобороны планирует перевести бронетехнику на калибр 57-мм

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Новые крупнокалиберные пушки должны стать мощным оружием против бронетехники НАТО.

Со времен СССР основным калибром для российской легкой бронетехники был 30 мм. Это отличный калибр: пушки недорогие в производстве, амуниция также легко производится в огромных количествах и на момент принятия на вооружение, такие системы отлично справлялись со всеми БТР и БМП потенциального противника, и к тому же невероятно эффективно работали по пехоте. Для стрельбы по тяжелой бронетехнике всегда можно было использовать ПТУР.

Нынешние условия изменились. Множество бронетехники НАТО, в том числе и «Легкой», получили защиту от 30 мм пушек, как раз в расчете на противостояние с российскими образцами. Правда, легкость относительная – «легкая» бронетехника Североатлантического альянса порою весит больше российских основных танков. Тем не менее такая ситуация поставила боевые машины РФ в невыгодное положение – они все ещё могут поражать противника ПТУРами, но это дорого и неэффективно. Решение нашлось достаточно быстро – 57 мм пушки. Они сохраняют большой темп огня, при этом оказывая ещё большее воздействие на пехоту и отлично, с запасом, пробивая любую легкую бронетехнику потенциального противника. Более того – такие арт-системы могут иногда поражать даже танки.

Увы, пока говорить об окончательности решения о переходе на новый калибр рано: парк российской легкой бронетехники огромен, и подобная замена сопряжена с колоссальными финансовыми затратами.