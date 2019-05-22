Российский «Охотник» оказался первым по-настоящему боевым БПЛА

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Новые фотографии перспективного отечественного беспилотника прояснили его реальные размеры.

БПЛА «Охотник» уже неоднократно упоминался в прессе как возможно первый серийный ударный беспилотник РФ, однако, до этого, судя по фотографиям со стороны – это был небольшой аппарат, предназначенный для несения 1-2 бомб или нескольких противотанковых ракет. Однако, фотографии, появившиеся вчера, где БПЛА находится рядом с другими летательными аппаратами, показали истинную картину. Фактически – это полнценный беспилотный самолет, не уступающий по боевой нагрузке пилотируемым аппаратам. Его можно назвать первым по-настоящему боевым БПЛА, так как практически все образцы, сделанные в других странах, до этого несли крайне малый арсенал вооружений и были вспомогательным средством атаки. «Охотник» же может применятся как основной костяк штурмовой авиации: без кабины пилота и её брони, освобождается внушительная масса для дополнительного вооружения, а также исчезает уязвимое место в виде живого пилота. В перспективе беспилотники могут переживать гораздо большие перегрузки и совершать совершенно недопустимые для человека фигуры высшего пилотажа.

Пока рано сравнивать охотник с другими БПЛА, однако, уже сейчас можно сказать, что у него нет конкурентов по носимому вооружению и крейсерской скорости.

На данный момент информации о будущем применении «Охотников» мало – есть только обрывочные слухи о том, что они будут применятся в связке с новейшими Су-57, возможно, являясь дополнительными носителями вооружения, работающими как дополнительный боезапас для истребителей пятого поколения. Не исключено, что из подобных беспилотников будут формироваться штурмовые полки – ведь поразить аппарат, не имеющий пилота огнем с земли гораздо сложнее. Один заход такого аппарата над силами противника может обернуться серьёзными потерями.