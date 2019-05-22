ВСУ ждут новые котлы? Зеленский сделал главой Генштаба офицера, с опытом прорыва из окружений

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Новый Президент заменил командующего Генштаба Украины.

21 Мая Владимир Зеленский уволил нынешнего командующего штаба ВСУ Виктора Муженко и назначил на его должность Руслана Хомчака. Куда был отправлен уволенный с должности Муженко пока не сообщается.

Хомчак закончил московское высшее командное училище и проходил службу ещё в ГДР. Генералом он стал при Януковиче и затем «прославился» при прорыве из Иловайского котла. Иловайский котел – провальная наступательная операция ВСУ, повлекшая окружение и значительные потери. Приказы Хомчака при прорыве из котла не только не привели к уменьшению жертв, но напротив – многократно их увеличили. Генерал приказал отступать в походной колонне, не разворачиваясь в боевые порядки. Такой строй крайне уязвим для любых атак, и ополчение не испугалось использовать неосмотрительность врага, нанеся существенные потери отступающим. Необходимо отметить, что во время тех событий ополчение предлагало безопасный выход при условии сложения оружия.

Непонятно чем именно руководствуется Зеленский при выборе нового командующего, однако, возможно, он опасается что в будущем возможны новые котлы, и в этих условиях лучше иметь человека хоть с каким-то опытом организации прорыва, чем вовсе без него.

После назначения новый Президент Украины провел массовые увольнения: в отставке оказались глава СБУ Василий Грицак, генеральный прокурор Юрий Луценко и министр обороны Степан Полторак.