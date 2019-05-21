«Сгинет» в бою: Российская АСВК «обскакала» французскую PGM по точности стрельбы

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АСВК дороже всего на 2 тысячи долларов, но его боевые характеристики гораздо мощнее «хромающего француза».

Снайперские винтовки – это оружие, обеспечивающее максимальную точность стрельбы. В разных странах характеристики винтовок будут разнообразными, согласно степени изученности и разрабатываемости, так как никто друг с другом разработками оружия не делится.

Ярким представителем французской снайперской винтовки можно назвать PGM Hecate II. Крупнокалиберное оружие производится фирмой PGM Precision. С этой винтовкой с абсолютной уверенностью может конкурировать российская АСВК, изобретенная в 2004 году и до сих пор находящаяся на вооружении РФ. В чем же разница между снайперскими винтовками?

Во-первых, стоимость – АСВК стоит 15 тысяч долларов, в то время как PGM – 13 тысяч. Во-вторых, боевые характеристики – PGM значительно уступает АСВК в пробиваемости, длине ствола (700 мм против 1000 соответственно), что обеспечивает более дальний полет и, как следствие, российская винтовка дальше «бьет» - на 2000 метров против французских 1500. Также стоит отметить, что российская АСВК «обскакала» французскую PGM по точности стрельбы. Дело в том, что у PGM «хромает» прицельность и она имеет достаточно большое отклонение, в то время как у АСВК оно минимальное, а значит – французская модель «сгинет» в бою, а российская сможет ударить дальше, точнее, сильнее.

Таким образом, выгоднее, в любом случае, будет российская винтовка, так как дороже она всего на 2000 долларов, а преимущества у нее гораздо сильнее, нежели у французской. Своих денег, по мнению экспертов, она уж точно стоит.