Сегодня, 15:55

Символ военной кухни уходит в небытие, а вместо него может прийти натуральное мясо.

У российских военных отобрали тушенку, о чем в интервью рассказал Дмитрий Булгаков, Герой России и заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению. Оказалось, что главный символ военной кухни в России уже не актуален для сегодняшнего дня. В немилость попали и «мясорастительные консервы». Все эти привычные для солдата продукты, вероятно, будут заменены настоящим мясом, в котором не будет никаких консервантов.

Булгаков также обрадовал нынешних и будущих военнослужащих тем, что теперь индивидуальные рационы питания меняются каждый день. Чтобы солдату не надоедало одно и то же блюдо, питание разделили на семь разных видов. По словам ответственного за МТО Булгакова, даже устрицы могут надоесть, если кормиться ими каждый день. Однако в российской армии устрицы пока что не предусмотрены, так как быстро портятся.

В сети на отказ от тушенки для российских военных отреагировали неоднозначно. Пользователи Рунета сразу же вспомнили скандал с главнокомандующим нацгвардии РФ Виктором Золотовым. Военачальника подозревают в крупных хищениях в Росгвардии. Золотову и его семье якобы принадлежит недвижимость общей суммой в 3,5 млрд рублей. Этот факт не дает россиянам спокойно воспринять отказ от тушенки. Некоторые полагают, что на солдатах в очередной раз наживаются, отказывая им в таком простом, привычном и вкусном продукте. К тому же, Булгаков не заверил СМИ о переходе на натуральное мясо, а лишь рассказал об отмене тушенки. Следовательно, вопрос остается открытым.

Несмотря на этот скептицизм, рацион одного солдата на день включает 4200 калорий, уверяет Булгаков. Он добавил, что энергетическая ценность питания всегда меняется в зависимости от того, какие именно задачи выполняет военнослужащий.