Нагоняют потерянное? На Украине вновь научились делать пушки

Сегодня, 05:00

КБА-3 – новое орудие, произведенное в Украине, показали в Краматорске.

Для украинской промышленности это однозначный прорыв: после распада Союза новые орудия фактически не выпускались, даже для производства новых передовых танков зачастую использовали старые орудия, слегка модернизированные, или заготовки советского времени. Новое орудие произведено с нуля и уже прошло испытания – по заверениям разработчиков было проведено более 700 выстрелов подкалиберными снарядами, что весьма немало даже для современных систем.

КБА-3, конечно же, не является собственной разработкой, как заявляют украинские эксперты, это всего лишь нелицензионная копия советского орудия 2А46, которое выпускалось ещё в 70-ых. Хоть эта пушка и устарела, начало производства даже устаревших танковых стволов - большой шаг вперед для украинской оборонной промышленности, которая, по некоторым данным, на настоящий момент не способна производить даже автоматные стволы.

Предприятием также заявлено, что помимо 125 мм орудий, они могут наладить выпуск 155 мм систем, правда при этом не уточняется: имеются ли ввиду артиллерийские системы, или же Украина задумала поставить такой калибр на танки.

Возможно это орудие – первый шаг на пути к реальному восстановлению украинской армии. Примечателен тот факт, что орудие показали в день иннагурации Владимира Зеленского, который в своей речи пообещал поднять армию.