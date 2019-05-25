Зеленский падет к России. Каковы перспективы модернизации Украинской армии?

Сегодня, 03:30

Что ждет украинскую армию при массовом переходе на стандарты НАТО?

Во время иннагурации новый Президент Украины Владимир Зеленский упомянул, что не малую часть сил он потратит на поднятие армии. При этом не уточняется, куда же ещё поднимать «самую сильную армию на континенте». Но что ждет ВСУ, если посмотреть объективно? Новый глава государства явно не планирует сходить с курса вестернизации и будет продолжать пытаться насытить войска оружием под стандарт НАТО. Есть ли вообще такая возможность?

В теории у ВСУ отличные шансы достаточно быстро перейти под западный стандарт – опыт конструирования танков под 120мм НАТОвское орудие у них есть, стрелковое оружие под патрон 5,56х45 они использовали, даже часть артиллерии переведена на 155мм «НАТОвский» калибр.

Вот только на самом деле ситуация гораздо хуже. Ятаган – единственный танк на вооружении с пушкой 120мм, он выпущен в одном экземпляре для турецкого тендера и напичкан европейскими комплектующими, массовое производство таких танков Украина потянуть не сможет. А даже если сможет, или же переведет более устаревшие машины на новую систему, все равно не будет достаточного количества снарядов, ибо запаса таких боеприпасов у Украины нет, да и куда девать внушительные запасы советских боеприпасов – непонятно.

В артиллерии ситуация несколько лучше – есть возможность переделки отечественных стволов под новый калибр, однако, снаряды все равно производятся лишь мелкими партиями.

Говорить о замене АК в Украине глупо – никто не станет менять эту систему из за огромных запасов боеприпасов.

В итоге, вероятно, нас ждет несколько «парадных» машин и лишь громкие заявления. В любом случае, никаких перспектив противостояния настоящей, а не выдуманной российской армии нет. Слишком неравны силы. Вероятно, Зеленский падет к России.