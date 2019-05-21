Оснащенные стелс-покрытием Су-57 будут формировать в полки

Сегодня, 04:28

Минобороны рассматривает несколько вариантов распределения новых самолетов.

По задумке Министерства Обороны, новейшие Су-57 могут быть либо распределены между уже существующими подразделениями для их усиления, что менее эффективно, либо из них будут сформированы новые полки. 76 машин хватит на формирование нового полка, и перевооружение двух уже существующих.

К техническим подразделениям, обслуживающим полки, к которым поступят новые самолеты, будут приписаны специалисты по радиолокационной незаметности, а также мобильные ангары для отслеживания состояния стелс-покрытия самолетов. Это новость косвенно подтвердила наличие такого покрытия, ибо до этого момента его существование активно пытались отрицать, утверждая, что подобных технологий в РФ попросту нет.

Учитывая незаметность, вариант формирования подразделений, состоящих исключительно из новых самолетов, выглядит наиболее привлекательным. Такое подразделение будет целиком незаметно для вражеских радаров, в то время как формирование смешанного состава поставит невидимые самолеты под удар. С другой стороны, такие формирования могут служить приманкой для противника, ожидающего встретить меньше самолетов, чем действует в подразделении на самом деле.

Напомним, что Россия увеличила закупки истребителей пятого поколения, доведя их до 76 единиц.