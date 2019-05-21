Американцы готовятся к войне? F-16 перекрасили под Су-57

Сегодня, 04:00

Перекрашенная машина поступила в распоряжение эскадрильи «Агрессор».

На странице Facebook Авиабазы «Неллис» появилась видеозапись перекраски, по окончанию процесса появляется достаточно угрожающая надпись: «Призрак. Берегись», которая явно относится к российскому самолету пятого поколения. Очевидно, по задумке создателей ролика после обучения в противостоянии с перекрашенным F-16 американские пилоты будут готовы столкнуться с Су-57. Это, правда, достаточно сомнительно, так как адекватно отобразить ЛТХ самолета 5-го поколения, используя самолет 4-го достаточно сложно. Чему научат американских пилотов пока не понятно.

Тем не менее, сам факт такой перекраски именно под русский самолет, может свидетельствовать о подготовке к войне. Даже если пилоты не смогут выработать приемлемые методы борьбы с Су-57, они смогут более уверенно опознавать его в бою, и первая встреча с новым самолетом не будет для них сюрпризом.

Эскадрилья «Агрессор» - это определение для воздушного подразделения, имитирующего силы вероятного противника, используя их тактику и доктрины. При этом пилоты эскадрилий отбираются среди лишь опытных добровольцев и летают на перекрашенных машинах производства США. После холодной войны такие эскадрильи были распущены, однако, уже в 2003 году сформированы вновь.