Коня на скаку остановит: Самые красивые и опасные женщины-солдаты России «пленили» иностранцев

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«Я бы больше боялся батальона женщин, чем мужчин», - пишут восторженные юзеры со всего мира в сети после просмотра ролика тренировки военнослужащих прекрасного пола из вооружённых сил РФ.

Эксперты многих стран мира признают, что армия России является по праву одной из сильнейших в мире как по своей технической оснащённости, так и по подготовленности, опыту ведения боевых действий. В то же время есть у российских военных и весьма мощное оружие, на которое незаслуженно редко обращают внимания в РФ, но постоянно восторгаются на Западе, называя «тайной армией Путина».

Речь идёт о прекрасном поле в рядах силовиков, который оправдывает поговорку «красота – страшная сила». И хотя в России давно привыкли к прекрасным женщинам в разных сферах деятельности, для иностранцев красота российской армии является «убийственной».

Так на днях самые красивые и опасные женщины-солдаты России «пленили» иностранцев в сети. На YouTube-канале Military Forces XXI Century, посвящённом военной тематике, был опубликован ролик с тренировкой женского отряда, который не оставил равнодушными множество пользователей, в том числе из-за рубежа.

Та полумифическая женщина, что «коня на скаку остановит», предстала перед ними во всей красе. Причём в разных ситуациях – тренировках по огневой подготовке, в ходе выполнения физических упражнений, при отработке разного рода боевых элементов. Иностранцы просто таки «прикипели» к россиянкам, которые ловко управляют со смертоносным оружием, воплощая в себе мощь красоту и изящность армии России.

В комментариях зарубежные пользователи высказывают восторг российскими женщинами, которые посвятили жизнь защите Родины. Некоторые даже нашли в этом повод высмеять армию США, где якобы также служат «женщины», которые, правда, раньше считались мужчинами.

Впрочем, большинство участников обсуждения не стали вдаваться в бессмысленные сравнения, очевидно понимая, что с российским женским отрядом ничто не сравнится. Записи иностранцев, как правило, полны восторженных комплиментов в адрес красавиц-россиянок и по-доброму завистливых отзывов.

Наиболее красноречиво реакцию мужчин из-за рубежа описал пользователь из Германии.

«Я бы больше боялся батальона женщин, чем мужчин. Безумные женщины непредсказуемы», - написал он.