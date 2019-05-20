Держит нос по ветру: Путин намекнул на готовность российской лазерной установки «Скиф-Д»

Сегодня, 16:24

Не скрывая эмоций на последнем интервью, Владимир Владимирович говорил о лазерном оружии, как о чем-то на грани фантастики.

Лазерное оружие является важной темой в развитии оружейной отрасли России и США. Определенная гонка вооружений в этой отрасли также имела большое значение для обеих стран в 1960–1970-е годы. Разработка лазерных установок и ослепляющего оружия проходила весьма успешно, но данные были засекречены. Известно, что с 2016 года проводилась разработка лазерной установки «Скиф-Д».

А на недавней встрече с журналистами Владимир Путин, не скрывая эмоций, говорил о фантастическом оружии, которое раньше никому даже и не снилось. Вполне возможно, что сейчас лидер РФ держит нос по ветру и таким образом намекнул на готовность российской лазерной установки «Скиф-Д», тем более, что лазерное оружие в США также находится на стадии дальнейшей разработки под грифом «секретно». Гонка вооружений на данном этапе может иметь большое значение для России, но населению страны, вероятно, хотелось бы, чтобы все конфликты между государствами все-таки проходили мирным путем без применения передового оружия.