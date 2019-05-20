Козыри Лукашенко: Беларусь дразнит Россию с помощью оборонительной выставки

Сегодня, 15:21

Проходящая в Минске выставка MILEX-2019 явно имеет под собой куда более глубокий смысл, чем заявлено регламентом.

К сожалению, отношения России и Беларуси на данный момент находятся не в самом лучшем состоянии. Причинами тому послужили нефтегазовые разногласия, появившиеся между президентами Путиным и Лукашенко. Последний требовал снижения цен, в то время как российский лидер на это пойти отказался. Еще больше усугубило ситуацию обнаружение грязной нефти в нефтепроводе «Дружба». В результате, в сети теперь все больше разговоров о том, что Беларусь уже давно думает о разрыве отношений с Россией и движения по новому пути. В таком контексте проходящая в Минске военная выставка MILEX-2019 воспринимается совершенно иначе.

По всей видимости, этой самой оборонительной выставкой Беларусь дразнит Россию, показывая, что также обладает серьезным военным потенциалом и списывать ее с карты явно не стоит. Лукашенко постепенно показывает свои козыри, а демонстрация потенциала этой промышленности на MILEX-2019 является для этого прекрасным подспорьем. Эксперты отметили, что каждый третий образец вооружения и военной техники на экспозиции оказался хоть в чём-то, но инновационным.

Особо привлекательными оказались модернизированные системы «Бук-МБ» и ряд радиолокационных устройств, вроде установки «КБ Радар». Интересно и то, что когда журналисты попытались упрекнуть разработчиков в том, что разработка происходит совместно с Россией, они отметили, что это не так, ведь локализация производства — стопроцентная.

Несмотря на то, что на официальном уровне никто из белорусских политиков, включая самого Лукашенко, не говорит о том, что отношения с Россией находятся в плохом состоянии, подобными заявлениями белорусы лишь подчеркивают это. Остается надеяться, что белорусская сторона осознает важность отношений с Россией и не станет усугублять внешнеполитические процессы, играя мускулами в виде своих вооружений.