«Я думал это шутка»: Американцев напугал новый российский бесшумный миномет 2B25 «Чайка»

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Напрячься жителей США издание National Interest заставило материалом о появлении в России первого в мире миномёта, способного оставаться незамеченным при обстреле откуда угодно в радиусе километра.

Российская оборонная промышленность поражает своими разработками жителей даже самых развитых стран мира. Особенно сила русского оружия привлекает внимание Запад в разрезе ухудшения отношений с РФ. В период холодной войны в США детально изучали все новинки советских военных, рассматривая их на парадах к 9 Мая. Нечто похожее происходит и сейчас, но теперь американцы тревожатся ещё больше, поскольку гласность и отсутствие «железного занавеса» приоткрыли им истинные возможности России в военной сфере.

Так, на днях американцев напугал новый бесшумный миномет 2B25 «Чайка». Разработка ЦНИИ «Буревестник» представляет собой первое в мире оружие подобного типа, способное вести огонь не громче, чем стреляет штурмовая винтовка с глушителем. Издание National Interest опубликовало материал, посвящённый 2B25, где журналисты отметили ключевые тактико-технические характеристики, а также компактность оружия. Обозреватель заметил, что «Чайка» может вести огонь в радиусе более 1 км со скорострельностью 15 выстрелов в минуту и при этом оставаться незамеченной. Это делает из первого в мире бесшумного миномёта идеальный инструмент диверсии, считают читатели National Interest.

В комментариях американцы пишут, что не подозревали, что такое вообще возможно. «Я думал это шутка», пишет один из них. Мужчина отметил, что предельная дальность ведения огня в 1 км может показаться небольшой, но при учёте, что при стрельбе 2B25 «Чайка» шумит не сильнее, чем хлопок в ладоши в кинотеатре, делает его невероятным орудием в руках диверсанта. Другой пользователь заметил, что россияне очень удачно оптимизировали расходы на оборону, создавая такие уникальные разработки без многомиллиардных вложений, как у США.