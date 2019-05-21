США против Ирана: что ожидает страны в случае войны рассказал аналитик – Американцы потеряют всё?

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Иран готов дать суровый отпор.

США, видимо, готовы развязать войну, на этот раз их целью может стать Иран. Конечно же, если поставить армии двух стран друг напротив друга - исход очевиден, слишком велико численное и техническое превосходство Америки, однако, в случае агрессии Пентагон не сможет использовать всю свою военную мощь и при значительных потерях будет вынужден прекратить войну.

Насколько же велики шансы Иранской армии? На данный момент это наиболее оснащенный и технически продвинутый противник среди тех, кто стояли против США. Иран в военном плане превосходит Ирак в обеих войнах, ибо уже много лет готовится именно к отражению американского удара.

Если мы говорим об авиации, то изначально США смогут задействовать только авиацию одного авианосца, и это противостояние может закончиться не начавшись, так как наличествующей, пусть и устаревшей авиации Ирана хватит чтобы прорваться до авианосца и нанести тому тяжелейший урон. Если США потеряют авианосец – вероятно либо Иран столкнется вообще со всеми ВС Пентагона, либо США просто отступят.

Сухопутные войска также являются серьёзным аргументом: Иран имеет свои аналоги комплексов С-300,а общее количество, в том числе и устаревших средств ПВО, переваливает за 2000. Этого хватит, чтобы отбиться от большей части налетов американских ВВС. К тому же у Ирана по разным данным около двух тысяч танков, среди них вполне современные Зульфикары и Каррары, кои являются аналогами Т-72 и Т-90АМ и могут вполне успешно сопротивляться даже новейшим модификациям Абрамса. Стрелковое оружие Ирана вполне соответствует реалиям боя – старичок АК в сочетании с собственными разработками позволит успешно противостоять американским морпехам.

Для того, чтобы победить Иран США потребуется перебросить не ограниченный контингент, а огромную армию, ибо в этот раз задавить противника с воздуха и добить малыми силами не выйдет – придется устраивать сухопутную операцию, которая принесет невиданное количество жертв. В любом случае этот конфликт закончится тяжело для Ирана, но для США это может стать последней соломинкой, которая наконец-то доломает спину «мирового гегемона»