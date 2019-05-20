«Альфа» Виктория! Почему российский спецназ больше не показывает США свои силы на Super SWAT?

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Подсуживание представитям США послужило причиной отказа от дальнейшего участия РФ.

Спецназ «Альфа» давно в глазах мировой общественности является лучшим в мире. Но обычно, многие негативно настроенные к российской армии люди акцентируют внимание на отсутствии объективных критериев оценки для спецподразделений. И правда, последнее время «Альфа» не участвует в международных соревнованиях спецподразделений. Причина столь невысокого интереса российского спецназа проста – в одном из таких соревнований - Super SWAT International Round-Up в 2011 году «Альфа» уже победила, и это победа не была такой простой. Тогда все кричали ««Альфа» Виктория, Победа!», однако не так уж легко эта победа досталась России.

Непростая это победа была не потому, что российские спецназовцы были хуже оппонентов, нет, напротив, превосходство российских спецназовцев было подавляющим, однако, судьи делали все чтобы не дать победить «Альфе» и вывести вперед представителей США. Доходило до абсурда – когда после поражения всех целей в одном из испытаний российским бойцам начисляли дополнительные минуты за «непоражения» а видеосъемку за доказательства принимать отказывались.

Когда представители «Альфы» затребовали мишени, им сообщили, что они уничтожены. И подобные случаи были буквально во всех соревнованиях. Не удалось подтасовать лишь одно – марафон Super-SWAT. Это упражнение, включающее в себя марафон в полной амуниции с преодолением различного рода преград и финальной стрельбой. На этом соревновании отрыв русской команды был настолько велик, что никакими методами отобрать первое место не выходило. Американское руководство пыталось даже просто договорится об отдаче места представителю США. Однако оказалось, что «Альфа» неприступна. В итоге представитель США занял второе место, с которого «подвинули» бразильского спецназовца. Представитель Бразилии был крайне возмущен подобным действием и заявил о том, что не будет впоследствии участвовать в соревнованиях.

По итогу «Альфе» дали звание лучшей международной команды, и она, фактически выигравшая почти все номинации, и лишь благодаря судейству не забравшая все медали, судя по всему, решила в будущем игнорировать подобные соревнования. Вероятно вот почему российский спецназ больше не показывает США свои силы на Super SWAT.