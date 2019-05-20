Китайские эксперты нашли крайне эффективным размещение С-350 в Сибири

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ЗРК С-350 "Витязь" заменит слегка устаревшие С-300.

Специалисты китайского издания Sohu отметили, что новый комплекс превосходит по характеристикам С-300 и является лучшим по соотношению цена-качество в мире. Расположение комплексов именно в Сибири – крайне мудрый шаг, там они никому не угрожают, это не может вызвать негативной реакции США и их союзников, однако, С-350 крайне подвижен, и что очень важно - авиатранспортабелен, и может в любой момент быть переброшен на Дальний Восток, рядом с которым находится множество военных баз потенциальных противников РФ.

По сути постановка этого комплекса в Сибирь несет РФ только плюсы: это дешево – комплекс не дорогой, удобно- из Сибири его можно перебросить почти ко всем потенциально находящимся под угрозой точкам, а также эффективно – С-350 поражает всю возможную номенклатуру целей.

С-350 это общевойсковой комплекс, который предназначен к установке на тех направлениях, где нет надобности в более дорогих и узкоспециализированных С-400. Это более массовая машина, готовая прикрывать своим присутствием большие территории.