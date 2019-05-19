Эскадрилья «Агрессор» и тренировки «на кошках»: Зачем нужен США устаревший военный хлам РФ

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Американские беспилотники ежедневно кружат над Крымом и Калининградом, в надежде изучить возможности современной РЛС и других видов вооружений.

Цели дронов противника понятны: они проводят долгие часы в воздухе над территорией России в надежде, что новейшие радиолокационные станции включат боевой режим, параметры которого можно будет зафиксировать. Но пока им приходится довольствоваться данными дежурного режима и использовать для изучения имеющиеся образцы вооружений советского и российского производства.

Недавно Сеть облетело фото российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, развёрнутого на американском полигоне. Для многих несведущих людей было загадкой: зачем США нужен, снятый с вооружения в российской армии С-300ПТ. Российские эксперты разъяснили, как устаревший военный хлам может пригодиться армии вероятного противника.

В первую очередь, помимо давно изученной конструкторской составляющей, он полезен для изучения тактического применения ЗРК. На образцах чужих вооружений, американцы на своих полигонах учатся подавлять и эффективно противодействовать реальным образцам, кстати, до сих пор стоящих на боевом дежурстве во многих странах мира.

Современные ПВО и ПРО РФ значительно превосходят С-300, но за неимением возможности заполучить С-400, «Панцирь» и А-135, американцы вынуждены тренироваться «на кошках», но существенно устаревших. Предполагается, что ЗРК на американский полигон мог прибыть из Украины, где, после развала СССР, скопилось множество военной техники.

Для предприимчивых украинцев, это стало объектом широкой купли-продажи, даже на государственном уровне, когда страна заявила о своём сближении с НАТО. Например, в большом количестве скопившиеся на складах БТР и танки, отправлялись за океан и служили хорошей мишенью для испытания новых видов артиллерийских снарядов и ПТУРС.

Кроме этого, США получили от Киева истребители СУ-27, которые служат в так называемой эскадрилье «Агрессор», противостоящие на учениях американским ВВС. Более того, американцы не ограничиваются на тренировках с устаревшими образцами, а пытаются «подстроиться» под новинки ВПК России.

Так, недавно на авиабазе Нелис были замечены истребители Boeing F/A-18 Hornet, окрашенные в «пиксельный» цвет российских СУ-57. Очевидно, что после информации об окраске новейших истребителей ВКС РФ, США сразу приступили к изучению вариантов противодействия самолётам, получивших высокую оценку Путина.