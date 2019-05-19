На смену старому: Немецкие военные получили новые телефоны для связи без интернета

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Из-за риска хакерской атаки на новых смартфонах военных ФРГ был отключен интернет.

В течение нескольких месяцев немецкие военные получили 16 000 новых смартфонов марки Samsung Galaxy S8. Новые телефоны пришли на смену старым, кнопочным по которым военные могли только звонить или отправлять сообщения. Но в новых смартфонах для перестраховки был отключен интернет, поскольку Министерство обороны ФРГ не может так сильно рисковать, предоставляя возможность загружать любые приложения из интернета.

Новые смартфоны пришли что называется «на смену старому», предоставляя более обширный функционал для более качественной связи, но в то же время при взломе данного агрегата у хакеров появляется полная информация о подразделении. Между тем многие военнослужащие отказались пользоваться новыми смартфонами без интернета, отдавая предпочтение своим личным гаджетам с полным функционалом, в том числе и выходом в интернет.

В местах проведения военной спецоперации военнослужащим запрещено включать функцию геолокации, как и военным США.