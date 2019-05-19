Оружие для профи: спецназ РФ начал переходить на автоматы АЕК-971

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Части Сил специальных операций ВС РФ, вместе с подразделениями спецназа ФСБ и Росгвардии, переходят на новый, но давно разработанный и выпускаемый автомат АЕК-971. Этот автомат наконец нашёл своего «клиента» среди профессионалов диверсий и спецопераций.

Изначально автомат АЕК-971 был разработан в 1978 году на заводе имени Дегтяёрва в городе Коврове. Автомат АЕК-971 должен был дополнить собой принятый на вооружение в 1974 году АК-74, но из-за сложности данного автомата для солдат-призывников он не был принят на вооружение. Точно из тех же соображений этот автомат был забракован для широкого использования в армии – вместо него руководство российской армии предпочло пустить в опытное производство автомат Никонова – АН-94.

Однако же, есть причины, по которой спецназ РФ официально перевооружается автоматами АЕК-971.

АЕК-971 начал свой трудовой путь в 1990-е годы, когда небольшие серии данного автомата выпускались для нужд спецподразделений ФСБ и МВД, где зарекомендовали себя с лучшей стороны. Так же отдельные партии этих автоматов поступали на вооружение спецназа ГРУ.

К плюсам этого автомата можно отнести уже привычную для российского стрелкового оружия схему работы на основе газового двигателя, который приводится в движение пороховыми газами, отводимыми через газоотводную трубку над стволом. Вместе с тем, с целью улучшения кучности стрельбы автомата, в АЕК-971 реализован балансир соответствующий по массе затвору: в момент выстрела балансир и поршни рамы начинают двигаться в разные стороны, с равными скоростями и импульсы их движения компенсируют друг друга.

Так же этот автомат рассчитан на питание из коробчатых магазинов для автоматов и ручных пулемётов Калашникова, до сих пор состоящих на вооружении российской армии и спецслужб. Благодаря этому ни что не мешает заряжать АЕК-971 коробчатыми магазинами от РПК на 45 патронов.

Получается, что АЕК-971 – это оружие для профи. Высокоточный автомат, рассчитанный на стрельбу не только стандартными патронами 5,45х39 мм, патронами НАТО 5,56x45 мм (АЕК-972), а также старыми советскими патронами 7,62х39 мм (АЕК-973), «нашёл себя» именно в рядах российского спецназа.