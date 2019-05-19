Вклад в будущее: Российскую армию вооружили первой бригадой РСЗО «Торнадо-С»

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Россия сможет сорвать неплохой куш на продаже модернизированной модели РСЗО. На очереди – улучшенный «Смерч».

В текущем году российскую армию вооружили первой бригадой РСЗО «Торнадо-С». Это стало известно от Александра Кочкина, заместителя генерального директора концерна «Техмаш». По его словам, реактивная система залпового огня уже полноценно эксплуатируется.

Также, появление «Торнадо-С» поможет российской армии усовершенствовать РСЗО «Смерч». Модернизация будет проводиться по указу Министерства обороны РФ. В случае успешных испытаний, «Смерч» сможет похвастаться такими же результатами, как и «Торнадо-С».

Реактивным снарядам «Торнадо-С» улучшили дальность и точность стрельбы. Автоматизированная система управления огнем теперь присутствует на боевых машинах «Торнадо-С». Благодаря этому будет работать топопривзяка, а также правильная ориентация на местности. Более точно будут наводиться пусковые направляющие для стрельбы в автономном режиме. Благодаря этому у «Торнадо-С» сократится время от постановки боевой задачи до огневого удара по целям.

Модернизируя уже известные и эффективные реактивные системы залпового огня, Россия делает своеобразный вклад в будущее. Поскольку военных конфликтов в мире на сегодняшний день насчитывается немало, РФ может заработать на продаже качественного вооружения. «Торнадо-С» уже занимает первые позиции в мире среди РСЗО. Продажа единиц с улучшенной дальностью стрельбы укрепит первенство России на рынке вооружений.