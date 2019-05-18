Бесполезная трата времени и денег? Новая снайперская винтовка «Уголек» не заменит СВД – эксперт

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«Уголек» призван работать на больших расстояниях, только и всего, но в целом ничем не превосходит старую-добрую СВД.

В Минобороны поручили разработать снайперскую винтовку «Уголек», которая бы работала в их интересах. Известно, что «Уголек» будет работать на больших расстояниях, но не станет конкурировать с СВД, которая в свое время была доведена до совершенства для стрельбы на 800 метров и больше. Генеральный директор ЦНИИточмаш Альберт Баков заявил, что в данном случае речь идет о создании снайперских комплексов - двух полуавтоматических снайперских винтовок, но требования к ним достаточно жесткие. Так, в «составе» винтовки не должно быть никаких иностранных комплектующих – только свое родное.

Однако, если новая снайперская винтовка «Уголек» не заменит СВД, как утверждает эксперт, в данном случае Баков, то зачем она тогда нужна? Бесполезная трата времени и денег? На этот вопрос может ответить лишь Минобороны, в котором был сделан «заказ». Задачей ЦНИИточмаш является лишь разработать и создать оружие, а не объяснять его предназначение. Возможно, это сделано для того, чтобы удешевить производство, так как СВД стоит достаточно дорого – около 3700 долларов, а это сумма немаленькая и если удастся сделать точно такую же винтовку, но дешевле – это действительно будет достижением. Впрочем, время покажет.