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Недоверчивые американцы сомневаются, что 76 истребителей пятого поколения не могут стоить всего лишь 170 миллиардов рублей.

По предварительным данным, самое крупное приобретение самолетов особого назначения СУ-57 в истории России может обойтись государственному бюджету в 170 миллиардов рублей. Однако реалистичность такой цены вызвала недоверие у американских специалистов, поэтому заокеанские журналисты обнародовали «реальную» стоимость истребителя.

Если названная стоимость правдива, то один самолет будет стоить приблизительно 34 млн долларов. Америка в шоке, ведь это значительно меньше, чем вероятная цена Су-30МКК, которые Китай купил у России 20 лет назад. Журналисты предположили, что на самом деле за 170 млрд будет куплена лишь часть боевых машин в количестве 16 единиц.

В статье отмечено, что Путин рассказывал о сокращении производственных расходов на 20% путем изменения внутренней компоновки самолета. Помимо вопросов о реальной стоимости самолета есть также вопрос о реальных возможностях истребителя СУ-57. Как считают иностранные журналисты, у российских разработчиков всегда была, есть и будет проблема с разработкой подходящих двигателей для реактивных самолетов.

Министерство обороны комментариев по данному заявлению американских журналистов не анонсировало. Однако независимые эксперты предполагают, что активизация Кремлем программы по закупкам СУ-57 может стимулировать увеличение продаж данного самолета за рубежом. Действия служат сигналом для потенциальных иностранных покупателей, демонстрируя успешный выход чистилища развития.