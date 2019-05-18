И ты, Брут? Белоруссия «плагиатит» российский «Искандер-М» ради «безвиза»

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Минск не скрывает, что хочет отвоевать у Москвы оружейный рынок и, возможно, делает это ради денег Трампа и членства в ЕС.

В Белоруссии вплотную приступили к созданию аналога российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Представители завода, который занимается изготовлением этого вида оружия, уверяют, что ракета создается как модернизация уже существующего комплекса «Полонез-М». Однако в Минске не скрывают, что их цель является откусить «от пирога», которым является рынок вооружений. И само по себе это желание похвально, но главный вопрос – почему Белоруссия «плагиатит» именно российский комплекс. Этому есть два объяснения. И первое лестное для Кремля. Можно предположить, что Россия достигла такого мастерства в изготовлении оружия, что копировать США, Великобританию – это просто трата времени, так как пример нужно брать с лучших.

А вот второе не такое приятное. Нельзя исключать, что Минск не оставил идею заполучить «безвиз», ведь если Украина смогла, так почему Белоруссии не попробовать. Вполне возможно, что Лукашенко намерен подать руку помощи Европе в том плане, что ей не придется «унижаться» перед Россией и покупать российское оружие, мастерски лавируя между санкциями и необходимостью. Кроме того, так и деньги можно от США заработать. Ведь Белый дом пообещал компенсацию тем странам, которые откажутся от закупки оружия из РФ. А в благодарность Европа может подарить Минску «безвиз», а в перспективе и членство в ЕС.

Вот только оружие создается не на базе белорусских разработок. По сути «Полонез-М» - это «апгрейд» китайского В-200 «Полонез», претерпевшего несколько модернизаций. И если белорусы сумеют довести до ума новое оружие и сделать его востребованным на рынке, то это все равно будет не более, чем китайско-российский гибрид. Есть вероятность, что белорусский лидер еще таит обиду на Путина за слова про газ, сказанные в Китае. Поэтому здесь остается лишь вспомнить сакраментальное «И ты, Брут?» и дожидаться возможного ответа «Да, и я», мол на что только не пойдешь ради ЕС, НАТО и «безвиза».