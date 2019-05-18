Гиперболоид Путина: Лазерный комплекс «Пересвет» заранее пугает экспертов НАТО

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Засекреченные боевые лазеры дадут 100 очков форы американским аналогам, уверяют в Минобороны РФ.

Недавние заявления президента РФ о новинках ВПК России проинформировали всех об успешных испытаниях «Сарматов» и скором серийном выпуске «Авангардов». При этом, Путин не забыл упомянуть о самом секретном российском оружии – лазерных комплексах «Пересвет», которые также вскоре должны быть представлены общественности.

Ведь до сих пор о загадочных гиперболоидах можно было судить лишь по скудной информации и обрывочных сведениях от официальных лиц, предположениях отечественных военных экспертов и аналитических заметок в западных СМИ, которые порой вызывают улыбку.

Как правило, неизвестность настораживает, страшит и порождает массу слухов и именно этим можно объяснить высказывания экспертов НАТО, которых заранее пугает «Пересвет». Прежде всего, некоторыми публикациями о грозном российском оружии, Запад пытается себя успокоить, внушая себе и миру, что боевые лазеры РФ – всего лишь миф, безосновательно вселяющий страх.

Основной довод зарубежных экспертов основывается на том, что комплекс пока никто не видел в действии, поэтому Россия занимается привычным делом – блефует и врёт. Нужно сказать, что статьи такого рода оказываются в подавляющем меньшинстве и заслоняются уверенными заявлениями, что РФ в состоянии создать современное лазерное оружие, но оно вряд ли будет лучше американских аналогов.

При этом, авторы не забывают напоминать, что вооружённым силам НАТО следует обратить внимание на противодействие лазеру. Некоторые заметки написаны в паническом тоне, где утверждается, что «Пересвет» способен поразить цель за считанные секунды, будь то танк в ближнем бою или спутник на орбите Земли. В противовес упоминается действие американского лазерного луча, подбившего беспилотник на высоте 2 метров.

Отечественные аналитики более сдержанны и скупо намекают, что «Пересвет» будет выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны. А генерировать лазерный импульс будет компактная ядерная энергетическая установка.