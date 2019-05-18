Весь мир купить хотят?: США заплатили Словакии и Хорватии за отказ от российского оружия

Сегодня, 15:30

Вашингтон не может выдержать честную конкуренцию и прибегает к подкупу.

Являясь крупнейшим в мире поставщиком оружия, США боится потерять свой паритет на этом самом лакомом рынке. Но в последнее время американские контракты начинают сдавать позиции, и постепенно некоторые страны частично покупают российское вооружение, а некоторые и вовсе отказываются от американского в пользу России. Ярким примером тому служит Турция с покупкой ЗРК С-400 и отказом от F-35.

Чтобы удержать свои позиции, американские партнёры решили разбираться с этой проблемой с помощью денег, как это привыкли делать всегда. США платят тем, кто откажется от российского оружия, в прямом смысле этого слова. Страны, отказавшиеся от российских БТР, БМП и других видов вооружения - получают от Вашингтона денежное вознаграждение. Так, США уже заплатили Словакии и Хорватии за отказ от российского оружия взамен на американское и получили за это $50 млн и $25 млн соответственно.

Но США на этом не собирается останавливаться. Вашингтон заявил, что хочет распространить такой «аттракцион невиданной щедрости» по всему миру. Вероятно, хотят купить весь мир, но многие понимают, что кабальные условия США в области поставок оружия - поставит на колени любую страну. Ведь Белый дом всегда прилагает к оружейному контракту политическое и экономическое давление. Чего нельзя сказать о России, поскольку Путин предпочитает налаживать добрые и прозрачные отношения дипломатическим путём. Именно поэтому США начинает постепенно терять позиции на мировом оружейном рынке.