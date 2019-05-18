Украинские яйца судьбы: Войска незалежной несут небоевые потери

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«Сильнейшая армия в Европе» сражена невидимым противником, который коварно подкрался на позиции бойцов ВСУ.

Нет, это не диверсанты и не «российские ГРУшники». Войска Незалежной несут небоевые потери, кто бы мог подумать, из-за яиц. Да, самые обыкновенные куриные яйца, которые оказались не качественными.

Только в мае этого года более 50 бравых солдат 10-й горно-штурмовой бригады, а также десантники 25-й бригады ВСУ попали в больницу с тяжелым пищевым отравлением. Жертвами отравления стали 3 человека, остальные в тяжелом состоянии.

Как выяснилось - всему виной украинские яйца судьбы, которые были включены в новые стандарты питания, подражающим стандартам НАТО. Переведены были некоторые части на новое питание в экспериментальном порядке, так сказать, нужно было проверить эффективность боем. Однако вместо боя, бравые вояки отправились в больницы. Основным диагнозом стал сальмонеллёз вызванный употреблением в пищу некачественных и просроченных яиц.

Как позже выяснилось, в украинской армии собрались наводить порядок в продовольственной сфере. Однако вместо наведения порядка - рост коррупции и хищений командованием, отвечающим за продовольственную безопасность частей. Продукты приходили просроченными, низкосортное качество и часто с оторванными или «перебитыми» этикетками с датой изготовления и сроками годности.

Об этом рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Стоит отметить, что в российской армии такого давно нет. И даже в самые трудные для вооруженных сил времена, 90-е годы - это было вопиющим случаем, а не нормой, как это уже считается на Украине.