Воюет только 5 подразделений - эксперты рассказал о «темной стороне» армии США

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ВС США доказали свою мощь во многих вооруженных конфликтах, однако не все знают, что начиная с 1980-х годов по всему миру под американским флагом воюет не вся огромная армия страны, а одни и те же несколько подразделений.

Говоря о современном облике американской армии нельзя не начать разговор с войны во Вьетнаме. Этот противоречивый военный конфликт стал, по сути, последней в 20-м веке войной, участие в которой приняла вся американская армия. Чем это закончилось для Белого дома все хорошо знают. Большие потери и неспособность добиться решающего преимущества заставили Соединенные Штаты, в конце концов, сдаться и вывести войска из страны.

Это поражение, однако, помогло американцам усвоить несколько очень важных уроков. Участвовать в вооруженных конфликтах по всеми миру они не перестали, но от использования в них неподготовленных подразделений - отказались. Рубежом, на котором ВС США разделились на "воюющую" и "невоюющую" части стало вторжение на Гренаду в 1983 году. В той операции всю основную тяжесть боев на себе вынесли три подразделения - 75-й полк рейнджеров, 82-я воздушно-десантная дивизия и части Корпуса Морской Пехоты.

Следующим "звездным часом" для ВС США стала Война в заливе в 1991 году. Несмотря на то, что в ней, помимо американских войск, участие приняли также и вооруженные силы стран международной коалиции, роль первой скрипки все равно досталась американцам. А за них отдувались те же самые подразделения - 82-я ВДД, Корпус Морской Пехоты, а также 1-я пехотная и 101-я воздушно-десантные дивизии.

Эти же 5 подразделений сыграли основную роль в боях в Ираке и Афганистане в 2000-х годах. Именно их бойцов мы видим в репортажах из горячих точек, куда решил принести демократию Дяд Сэм, а также в кино и видеоиграх. Там они неизменно выглядят смелыми, бравыми, хорошо вооруженными и оснащенными солдатами - и это, во многом, правда. Вот только 5 подразделений - это далеко не вся армия.

Бойцы Национальной гвардии США

Вся остальная армия США, скромно прячущаяся на "темной стороне", выглядит далеко не так притязательно. Все те, кто бывал в США и видел учения подразделений Национальной гвардии или регулярных армейских частей, хорошо знают, что они одеты и вооружены по моде 60-х или, в лучшем, случае 80-х годов. В руках у этих солдат можно увидеть винтовки М16 чуть ли не самых первых серий, а на них самих - камуфлях времен Вьетнама. Эти подразделения широко укомплектованы танками М60 - давным давно официально снятыми с вооружения и БТР М113 - еще одним реликтом Вьетнамской войны.

Представляет ли эта армия реальную боевую силу - сказать трудно, однако глядя на нее быстро перестаешь верить в то, что Вооруженным силам Соединенных Штатов действительно нет равных.