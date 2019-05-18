Проводить ПМ на пенсию: новый пистолет «Удав» будет принят на вооружение армии в этом году

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Новый российский пистолет «Удав» планируется принять на вооружение в этом году, в связи с завершением серии государственных испытаний.

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков заявил, что конечное решение о выпуске пистолета примет лишь министр обороны России. По мнению Бакова, новый пистолет «Удав» будет принят на вооружение армии в этом году, в этом же году будет подписан приказ о начале производства данного пистолета малыми партиями.

Также в текущем году появится гражданская версия пистолета «Удав», рассчитанная на российский рынок.

Напомним, что перспективный пистолет «Удав» разработан с целью проводить ПМ на пенсию. Новый российский пистолет отличается повышенной ёмкостью обоймы (18 патронов против 8 у ПМ) и более мощным и убойным патроном калибра 9х21 мм, в противовес традиционному патрону ПМ 9х18 мм. Пистолет «Удав» должен заменить собой ветерана советской оружейной промышленности Пистолет Макарова (ПМ) во всех родах и видах войск, в качестве основного пистолета Вооружённых сил России.