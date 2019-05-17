«Звёздные войны» по-русски - Путин назвал лазерное оружие «определяющим» для армии XXI века

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Боевой потенциал российской армии будет всецело зависеть от данного вида вооружений.

Владимир Путин накануне высказался относительно того, какое же оружие для армии является для него определяющим в XXI веке.

По всей видимости, в скором времени всех ожидают настоящие «Звездные войны» по-русски, потому как, по мнению президента, ставку делать следует на лазерные типы вооружений. Данное оружие станет ключевым на ближайшие десятилетия.

Только недавно такие виды вооружения встречались исключительно в фантастических фильмах, но наблюдательные эксперты уже несколько лет говорят о том, что ситуация с лазерным оружием с каждым годом становится все больше похожа на правду, а потому уже совсем скоро подобные мечтания могут стать реальностью, что и подтвердил президент, заявив, что подобные виды вооружений уже созданы на практике.

Путин добавил также, что работа над системами лазерного вооружения будет происходить с учетом отечественной оптики, потому вероятно программа по модернизации российской армии будет отталкиваться также от вопросов, связанных с использованием деталей, разработанных и произведенных в РФ.

Учитывая то, что все минувшие годы эксперты по всему миру только и говорили о прогрессе, наблюдаемом в рядах российской армии, то дополнительное усиление с помощью лазеров, по всей видимости, выведет отечественные войска на самый высокий уровень – к сильнейшей армии планеты.