«Калашников» - неприкасаем: «Ростех» работает над созданием новой штурмовой винтовки

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После пистолета «Удав» и новейшего «снайперского» патрона, российские конструкторы представят прообраз штурмового оружия.

Российская госкорпорация «Ростех» собирается в третий раз за короткое время удивить новыми образцами вооружений. В ЦНИИточмаш, одном из подразделений корпорации, сообщили, что конструкторы работают над созданием новой штурмовой винтовки. Как рассказал генеральный директор предприятия Альберт Баков, оружейники выдвинули ряд идей и предложений в разработке модели нового оружия и реадизации его прообраза.

Особо подчёркивается, что речь не идёт о замене главного стрелкового оружия Вооружённых сил РФ. Автомат «Калашникова» по-прежнему неприкасаем, а у штурмовой винтовки будут свои определённые, хотя и смежные задачи. Что касается особенностей конструкции изделия, то в этом аспекте сейчас трудно «изобрести велосипед» или что-либо новое, поэтому приходится работать над материалами, эргономикой и точностью.

В последнее время общественность не устаёт удивляться плодовитости отечественных оружейников. Недавно ЦНИИточмаш представил пистолет «Удав», который призван заменить находящийся на вооружении более 60 лет пистолет Макарова. Госприёмка нового пистолета прошла успешно и вскоре он будет принят на вооружение.

Кроме этого, «Ростех» объявил о создании нового патрона для снайперской винтовки, который станет первым с 1974. Заряд калибра .338 Lapua Magnum предназначен для поражения целей на дальних дистанциях.