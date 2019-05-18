Россия без «пули в голове». Спецназ использует лучший шлем в мире

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Алтын – шлем спецподразделений для борьбы с террористами.

Спецназ - особая каста, и во многом это бойцы, вооруженные по последнему слову техники. Спецназ часто действует против плохо вооруженных банд-формирований в закрытых пространствах, в этих условиях крайне важно иметь лучшую защиту от осколков и рикошетов, а также от пистолетного калибра. Все эти свойства прекрасно сочетаются в бронешлеме «Алтын».

«Алтын» - шлем, который имеет защиту второго класса: это тяжелая система, позволяющая выдерживать попадания из любых пистолетных калибров, даже если пуля пущена в лицо – шлем оснащен бронированным забралом. Естественно, рикошеты и осколки также не смогут пробить этот шлем. Помимо этого связь интегрирована, поэтому бойцы могут вести переговоры без каких-либо дополнительных устройств. Шлем изготовлен по уникальной технологии – из титанового сплава без швов и сварки. Для удобства система креплений позволяет адаптировать его под любую голову.

Подобные шлема есть за рубежом, однако, чаще всего они имеют первый класс защиты, и не имеют достаточно прочного забрала. Чаще всего защита лица чисто номинальная, и должна останавливать лишь холодное оружие и самые слабые осколки.

При своей защищенности шлем весит всего чуть больше четырех килограммов, что не так уж и много для штурмового шлема из титана.

В целом эта система, как и многие другие, пришла из времен СССР, но до сих пор остается актуальной и крайне эффективной, поэтому Россия останется без «пули в голове».