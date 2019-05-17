Всевидящая «Росэлектроника»: Российские радиостанции смогут видеть любого противника на поле боя

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Противникам российской армии, если таковые найдутся, придется крайне туго.

Боевые машины с уникальными радиостанциями шестого поколения станут для российской армии настоящим прорывом. По словам гендиректора Научно-исследовательского института «Росэлектроника» при государственной корпорации Ростех, с их помощью можно будет видеть любого противника на поле боя. Помимо этого, любая из российских машин сможет стать командирской.

Американцы, которые постоянно пытаются кичиться тем, что победа над Россией не займет у них какого-либо труда, по всей видимости, не сильно обрадуются этим новостям. Эксперты по всему миру признают, что с каждым годом оружие россиян становится куда лучше, в то время, как особых прорывов со стороны американской стороны не наблюдается уже довольно давно.

Таким образом, удастся не только делать бесполезными любые конспирационные технологии врага, но и с тактической цели развивать собственную атаку. Всевидящая «Росэлектроника», как безусловно можно называть авторов изобретения, позаботились о том, чтобы любая из боевых машин могла взять на себя командирские обязанности, потому как с помощью подобных единиц можно решить все задачи разом, когда речь заходит о тактическом звене.

Также в настоящее время проводится дополнительная разработка программно-технического комплекса для оснащения боевых машин. Боевые машины с радиостанциями шестого поколения в российских войсках после 2020 года.