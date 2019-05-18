Первый блин комом - Россия приняла на вооружение один из худших пистолетов в мире

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Пистолет Ярыгина – отличное оружие на бумаге, ставшее ночным кошмаром военных.

Пистолет Макарова – некогда прекрасное оружие, простое, дешевое, практичное, но увы – современные условия войны требуют увеличения мощности пистолета, для чего нужен более мощный патрон, чем 9х18. Тогда в 90-ом году было составлено техническое задание на новый пистолет, но после развала СССР, победитель был окончательно определен только в двухтысячных. Им стал пистолет Ярыгина. На бумаге - это прекрасный пистолет с 18 зарядным магазином, мощным патроном и надежным механизмом, но реальность оказалась жестче.

Проблемы пистолета были не в конструкции, подвело качество. Почти все пистолеты обладали дефектами производства, халтурность на предприятиях доходила до такой степени, что магазин, поставляемый с пистолетом, был по сути незаменяем – ибо за частую подходил только к «родному» пистолету и ни к какому другому.

Проблемы возникали при стрельбе – часто гильза не экстрагировалась, оставаясь в пистолете и вызывая заклинивание. Мало того – из за отсутствия опыта в производстве пластиковых частей рамы, те часто лопались и приводили пистолет в полную негодность.

К счастью, проблемой того периода российской истории было недофинансирование, именно поэтому, пистолет, который должен был стать массовым, фактически остался мелкосерийным и малораспространенным. Так разруха 90-ых избавила российскую армию от оснащения очевидно плохим пистолетом.