Русская Сайга - лучше всех инноваций: спецназ США выбрал российское оружие

Сегодня, 09:09

SWAT выбрал российские дробовики американским аналогам.

Принято считать, что американская армия и спецназ, ставит на вооружение самое инновационное и эффективное оружие. Полицейский спецназ SWAT, похоже, предпочел лучший дробовик из возможных - Русскую Сайгу-12к.

На американском рынке очень много различных гладкоствольных систем 12 калибра. Тем не менее, после оружейной выставки 2012 года, выбор пал именно на русский дробовик. Он превзошел любые аналоги по надежности и эффективности. Фактически сайга 12 - это простой автомат Калашникова, приспособленный под стрельбу 12 калибром. Помимо очевидных плюсов конструкции, «сайга» легко переделывается под автоматическую стрельбу.

К тому же, помимо прочего, отечественный дробовик имеет боепитание из магазинов, в том числе и повышенной емкости, его гораздо проще и быстрее перезаряжать, чем дробовики с классическими трубчатыми магазинами. Среди прочих есть и вовсе монструозные конструкции 50-ти зарядных барабанов.

Это делает «сайгу» просто незаменимой в SQB. SQB - это американский термин, обозначающий боестолкновения в замкнутых пространствах на коротких дистанциях. Там плотность огня важнее всего остального. Сайга с расширенными магазинами обеспечивает невероятную огневую мощь, сравнится с которой мало что может. В таких условиях оружие нуждается в повышенной надежности, что и обеспечивает русская система.

Похоже, даже на свободном западном рынке русское оружие не имеет конкуренции, даже в тех областях, где американские образцы извечно были фаворитами. Увы, после 2014 года поставки прекратились в связи с политической обстановкой, ввиду этого в США появились копии сайги американских производителей.