Су-57 сотнями поступает в армию – каковы причины увеличения закупок?

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15 мая президент РФ заявил, что вместо 16 СУ-57 будет закуплено 76.

Самолеты - это невероятно дорогие и высокотехнологичные военные машины, их стоимость порою является наивысшей среди любой военной техники. Истребители пятого поколения – особенные, даже среди авиации, – цена на них превосходит любые другие самолеты в разы. Новый истребитель Су-57 многие пророчили в мелкосерийные и «парадные», однако, новое заявление президента заставляет задуматься: а не скрывает ли Министерство Обороны РФ реальное положение дел?

Су-57

Дело в том, что помимо заявления об увеличении количества закупленных машин, было также отмечено, что увеличения бюджета не будет - то есть 76 машин будут закуплены фактически по той же стоимости, что и 16. Такие разительные изменения в цене возможны только в случае серийного выпуска машин крупными партиями. Есть вероятность, что уже сейчас в войсках не единицы, а десятки, и может быть даже сотни самолетов. Конечно, неисключено, что на самом деле бюджет был увеличен или получен путем значительного перераспределения средств с других проектов, но этот вариант выглядит странным – новые истребители важны, но у оборонки есть гораздо более приоритетные задачи.

РФ активно укрепляет свои оборонительные рубежи, новая техника оперативно встает на дежурство для обеспечения сохранности границ. Новое передовое оружие должно обеспечить превосходство армии РФ на десятилетия вперед.