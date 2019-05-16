Врешь, не уйдешь! США и Израиль в панике создают достойный ответ российскому «Кинжалу»

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Американцы готовы потратить десятки миллиардов, чтобы посрамить российский оборонпром.

О создании гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» президент России Владимир Путин заговорил более года назад. Однако «заграница» не приняла эти заявления всерьез, несмотря на ряд удачных проектов российского оружейного сектора. И теперь «Кинжал» готов поражать цели со снайперской точностью, о чем рассказал военный эксперт Алексей Леонов. Он пояснил, что такие ГАРК нуждаются в постоянном совершенствовании, но пока «Кинжал» опережает свое время.

Комплекс способен выпускать ракеты, которые будут лететь к цели со скоростью в десять Махов, а поразить они способны все движимое и недвижимое в радиусе двух тысяч километров. Главным достоинством «Кинжала» является то, что самолеты-перехватчики МиГ-31К, оснащенные ими, смогут поражать мишени даже не входя в воздушное пространство.

А вот в августе 2018 года, после того, как над «Кинжалом» работы велись уже несколько месяцев, зашевелились в США. Пентагон в спешке поручил американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin разработать новейшую гиперзвуковую аэробаллистическую ракету. Лишь на одну эту разработку американское военное ведомство готово потратить 480 миллионов долларов. Всего же компания Lockheed Martin набралась заказов «на оборонку» на 50 миллиардов. И если во времена СССР Москва шла на огромные траты, дабы «догнать и перегнать Америку», то теперь роли – Вашингтон готов спустить десятилетний бюджет какой-нибудь Банании, лишь бы обогнать Россию. Однако этом комплекс США примут на вооружение не раньше 2021 года. Американцы анонсировали также скорость выпускаемых ракет в 10 Махов, самолеты F-35С будут уязвимы для радаров, пока под их крыльями находятся ARRW. Впрочем, американцы «грозятся» использовать новейшие технологии.

Над созданием достойного ответа «Кинжалу» ломает голову и Израиль. Местные оружейники, вооружившись знаменитой присказкой «врешь, не уйдешь!», в панике работают над аналогом. Ранее сообщалось, что подобный проект в разработке у Китая. Вполне вероятно, что ракетных дел мастера из Поднебесной тоже заставили американцев поторопиться. Ракета CH-AS-X-13 способна поражать цели на расстоянии в три тысячи километров. Китайцы вот-вот наладят массовое производство – испытания уже на завершающей стадии. А российско-китайские отношения намного теплее, чем хочет Америка. Так что, кто против кого будет дружить, в Вашингтоне понимают.