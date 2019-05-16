Кинжал в сердце НАТО: Европа боится блицкрига от «зелёных человечков» России и Беларуси

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Очередные совместные военные инициативы Москвы и Минска могут вогнать в холодный пот сопредельные страны НАТО.

Недавно РФ начала поставку Беларуси самолётов СУ-30СМ, согласно контракту, заключённого в 2017 году. Истребитель 4 поколения для Вооружённых сил РБ будет поступать на вооружение после получения соответствующих выплат. Так было объявлено в ходе международного оружейного салона, проходящего в Минске.

Формальности никого не должны ввести в заблуждение – военная доктрина союзного государства предусматривает взаимодействие в условиях современных угроз, поэтому разговоры о простой купле-продаже, мягко говоря, неуместны.

Буквально на днях стало известно также о готовности России произвести модернизацию некоторых образцов вооружений белорусской армии, оставшихся в наследство от СССР. Первым делом улучшению и осовремениванию подвергнутся ударные вертолёты МИ-24П и транспортные МИ-8МТВ.

Более того, российские специалисты готовы модернизировать немного устаревшие танки Т-72 до класса российских Т-72Б3. Ранее, усилиями белорусских оружейников были переделаны под современные требования Т-72.

Все эти нынешние военно-промышленные инициативы вызывают острое беспокойство Запада, который понимает, что в случае необходимости союзная армия РФ и РБ окажется вплотную к границам со странами НАТО. Каждые совместные учения российских и белорусских военных вызывают панику не только в зарубежной медиа-сфере, но и беспокойство официальных представителей и руководителей государств.

Например, президент Литвы Даля Грибаускайте была уверена, что манёвры «зелёных человечков» могут перерасти в блицкриг на сопредельные с Беларусью государства – членов НАТО. При этом, многие западные аналитики продолжают доказывать, что белорусская армия – составная часть российской, а вместе они являют собой «кинжал в сердце альянса».

Поэтому, Западу не стоит обольщаться в отношении нефтяных свар между Москвой и Минском – значение военного сотрудничества остаётся основополагающим в отношении двух государств.